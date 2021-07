WhatsApp: come trasferire le chat tra iOS e Android (Di mercoledì 28 luglio 2021) Trasferimenti dati WhatsApp tra i diversi sistemi operativi: come fare per non perdere tutti i dati conservati WhastappPer chi sta acquistando un nuovo smartphone, passando da Apple al sistema Android o viceversa, e non vuole perdere tutte le conversazioni WhatsApp – ormai utili non sono per restare in contatto con amici e parenti ma anche per lavoro – è facile domandarsi come fare. Innanzitutto bisogna eseguire il backup dei propri dati WhatsApp ed è un’operazione molto facile, sia su Android che sull’iPhone ma resta un piccolo problema: l’app consente di ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Trasferimenti datitra i diversi sistemi operativi:fare per non perdere tutti i dati conservati WhastappPer chi sta acquistando un nuovo smartphone, passando da Apple al sistemao viceversa, e non vuole perdere tutte le conversazioni– ormai utili non sono per restare in contatto con amici e parenti ma anche per lavoro – è facile domandarsifare. Innanzitutto bisogna eseguire il backup dei propri datied è un’operazione molto facile, sia suche sull’iPhone ma resta un piccolo problema: l’app consente di ...

Advertising

WindowsDestek : RT @MottaSistemi: Attenzione all’installazione di #Windows 11! Come abbiamo già detto in un nostro articolo precedente Windows 11 sarà disp… - carda_gio : Chissà se avessi usato whatsapp con mio padre magari scambiandoci qualche emoji di vaffanculo amichevole il rappor… - SkyProClub : RT @scottovic9: - th3oadt : una volta sono entrato in uno su whatsapp ma non sapevo come funzionasse qyindi è finita lì - MottaSistemi : Attenzione all’installazione di #Windows 11! Come abbiamo già detto in un nostro articolo precedente Windows 11 sar… -