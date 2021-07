Ufficiale: Pro Patria, dalla Fiorentina arriva in prestito Niccolò Pierozzi (Di mercoledì 28 luglio 2021) È Ufficiale il passaggio in prestito di Niccolò Pierozzi, centrocampista esterno classe 2001, dalla Fiorentina alla Pro Patria. Lo rende noto il club lombardo tramite il seguente comunicato: “Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’ACF Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Niccolò Pierozzi. L’esterno, classe 2001, nell’ultimo triennio è stato uno dei protagonisti della Fiorentina Primavera che ha centrato lo storico triplete giovanile ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 luglio 2021) Èil passaggio indi, centrocampista esterno classe 2001,alla Pro. Lo rende noto il club lombardo tramite il seguente comunicato: “Aurora Pro1919 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’ACFle prestazioni sportive del calciatore. L’esterno, classe 2001, nell’ultimo triennio è stato uno dei protagonisti dellaPrimavera che ha centrato lo storico triplete giovanile ...

Advertising

canteraviolacom : ? UFFICIALE - #Fiorentina, Niccolò Pierozzi alla Pro Patria: la formula - fainformazione : Poco X3 GT: ufficiale la versione global del Redmi Note 10 Pro 5G Secondo quanto comunicato da Pocophone by Xiaomi… - fainfoscienza : Poco X3 GT: ufficiale la versione global del Redmi Note 10 Pro 5G Secondo quanto comunicato da Pocophone by Xiaomi… - Cucciolina96251 : RT @firenzeviola_it: UFFICIALE, Niccolò Pierozzi in prestito alla Pro Patria -