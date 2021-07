Tommaso Zorzi: pungente ironia sui complottisti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non è la prima volta che Tommaso Zorzi attacca chi diffonde sui social le fake news. Oggi il conduttore de Il Punto Z ha parlato di come il problema sia particolarmente diffuso su Facebook, piattaforma social nella quale il complottismo si è sviluppato maggiormente. Già da ieri Tommaso Zorzi ha affrontato un grande problema che affligge i social e che spesso arriva, non raramente, fino all’interno del Parlamento Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non è la prima volta cheattacca chi diffonde sui social le fake news. Oggi il conduttore de Il Punto Z ha parlato di come il problema sia particolarmente diffuso su Facebook, piattaforma social nella quale il complottismo si è sviluppato maggiormente. Già da ieriha affrontato un grande problema che affligge i social e che spesso arriva, non raramente, fino all’interno del Parlamento Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

fanpage : #TommasoZorzi contro Matteo Salvini: 'Mi fa pena' - NuvoleDiFango : RT @Queenma78581211: Ora Chiudi gli occhi immagina di essere Tommaso Zorzi, di essere ad una cena con Oppini e i suoi amici Ascolta e chie… - Ay93294945 : @tommaso_zorzi @ale_ciarrox98 direi che era ora..e già da moo - zorzi_gaia : @Liberalarte @LaChicca19 @cmqgloria Ma come fate a seguire cosi tanto Tommaso e non capire l’ironia? Ovvio che sono… - TZTS20 : RT @Sara74303720: Siccome oggi non l abbiamo ancora fatto......... Ma parliamo di lui?????? @tommaso_zorzi #tzvip -