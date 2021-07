Tokyo 2020 | Burdisso bronzo nei 200 farfalla | “Non volevo gareggiare”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Federicovince la medaglia dinei 200alle Olimpiadi di. L’azzurro ha chiuso in 1’54?45, dietro all’imprendibile ungherese Kristof Milak, oro e record olimpico con il tempo di 1’51?25. Argento al giapponese Tomoru Honda in 1’53?73. “Ho avuto molto stress addosso, nonnemmeno fare la gara”, confessa il 19enne di Pavia ai microfoni della Rai dopo l’exploit. “E’ andata molto bene, ma devo ancora rendermi conto del risultato. Ora posso nuotare più rilassato la gara dei 100 e andare a caccia di un posto nella staffetta”, dice nella giornata segnata ...

La notte delle Olimpiadi diregala due medaglie di bronzo: una nel "4 senza" del canottaggio e l'altra di Federico Burdisso . Una notte che ha visto anche la finale dei 200 stile libero con Federica Pellegrini che ha ...Alla prima prova nel volteggio Simone, che apunta a diventare la donna più medagliata di sempre ai Giochi, si produce in un difficile 'Amanar', ma anziché i due avvitamenti e mezzo previsti ne ...TOKYO, 28 LUG - Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Federico Burdisso è medaglia di bronzo nella finale dei 200 delfino. L'oro è stato vinto dall'ungherese Milak, l'argento dal giapponese Honda. Burdisso ha ...Dopo due quarti posti, piuttosto sbaglio, arrivo ottava, ma voglio provarci fino in fondo» X. Bocelli la musica ispiratrice. «Sono molto felice per la gara. Vanessa Ferrari ce l’ha fatta: è in finale ...