«Temptation Island 2021» | la playlist della puntata finale

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 28 luglio 2021) E anchesi è concluso. Come da tradizione, la sesta e ultimaha ospitato il falò di confrontodelle coppie ancora in gioco (Manuela e Stefano e Natascia e Alessio). Poi, nell'ultima oralunga(durata come sempre ma, si sa, quando si sente odore di libertà, tutto pesa di più) è stato fatto il puntosituazione delle coppie a distanza di un mese dalla fine del programma. A parte le coppie che sono uscite insieme, sorprende il numero di nuove coppie formate da ex fidanzati/e e tentatori/ tentatrici: ai ...