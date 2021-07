Solo argento nella sciabola a squadre: la Corea del Sud surclassa l’Italia 45-26 (Di mercoledì 28 luglio 2021) l’Italia si piega alla Corea del Sud nella finale maschile di sciabola a squadre. La formazione asiatica allunga in modo decisivo nella fase centrale dell’incontro, rendendo poi impossibile la rimonta. Quest’argento vale la 15^ medaglia a Tokyo 2020. Il primo assalto con Curatoli in pedana si conclude in sostanziale equilibrio sul 4-5. Con Montano e Berrè l’Italia non propone un’opposizione concreta, con la Corea che vola sul 6-15. Non cambia la storia quando rientra Montano (7-20), mentre Curatoli tampona come può (11-25). Berrè ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 luglio 2021)si piega alladel Sudfinale maschile di. La formazione asiatica allunga in modo decisivofase centrale dell’incontro, rendendo poi impossibile la rimonta. Quest’vale la 15^ medaglia a Tokyo 2020. Il primo assalto con Curatoli in pedana si conclude in sostanziale equilibrio sul 4-5. Con Montano e Berrènon propone un’opposizione concreta, con lache vola sul 6-15. Non cambia la storia quando rientra Montano (7-20), mentre Curatoli tampona come può (11-25). Berrè ...

