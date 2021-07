Slam | FIP | assoluti e Sardegna Open | la lunga estate calda

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Nell'italiana del padel ce n'è davvero per tutti i gusti. Gli eventi del Cupra FIP Tour giocati a Porto Sant'Elpidio e Lecce a cavallo fra fine giugno e il mese di luglio, e il via all'edizione ...

GLI APPUNTAMENTI DELL'ESTATE ITALIANA 23 - 25 giugno "Rise Porto Sant'Elpidio " OK SPORT PADEL CLUB 14 - 18 luglio "Star Lecce " PALASUMMER 19 - 25 luglio " 1° tappa CircuitoPadel by ...... vincendo ilRise di Porto Sant'Elpidio. La quarta testa di serie è andata invece a Michele ... e puntano a fare grandi cose nello. Da tenere d'occhio anche Cattaneo/Salandro, già capaci di ...Il Circuito Slam Padel by Mini è un appuntamento fisso del padel tricolore , e torna ancora più forte in questo 2021, che ha segnato la svolta per ...Nell’estate italiana del padel ce n’è davvero per tutti i gusti. Gli eventi del Cupra FIP Tour giocati a Porto Sant’Elpidio e Lecce a cavallo ...