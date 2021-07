Scherma, Olimpiadi Tokyo. Enrico Berrè: “Siamo una squadra vera. Orgogliosi di questa medaglia” (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’Italia della sciabola a squadre ha conquistato la medaglia d’argento nella prova a squadre. Gli azzurri sono stati sconfitti soltanto da una inarrivabile Corea del Sud al termine di una stupenda giornata in cui non sono mancate le emozioni. Il quartetto composto dal sempiterno Aldo Montano, Luigi Samele, Enrico Berrè e Luca Curatoli può ritenersi soddisfatto dell’esperienza Olimpica di Tokyo 2020. Berrè, che ha disputato sempre assalti di gran livello, è orgoglioso, e loda i compagni di avventura: “Siamo una squadra vera, che non è la somma di quattro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’Italia della sciabola a squadre ha conquistato lad’argento nella prova a squadre. Gli azzurri sono stati sconfitti soltanto da una inarrivabile Corea del Sud al termine di una stupenda giornata in cui non sono mancate le emozioni. Il quartetto composto dal sempiterno Aldo Montano, Luigi Samele,e Luca Curatoli può ritenersi soddisfatto dell’esperienza Olimpica di2020., che ha disputato sempre assalti di gran livello, è orgoglioso, e loda i compagni di avventura: “una, che non è la somma di quattro ...

Advertising

Eurosport_IT : E L'IMPRESA DI QUESTE 4 RAGAZZE? ?? Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e Alberta Santuccio conquistan… - Gazzetta_it : Montano lancia la rimonta: sciabolatori in finale per il bronzo #Tokyo2020 - UffiziGalleries : Un'altra medaglia nella #scherma e un'altra zuffa tra aitanti spadaccini seicenteschi, ideali progenitori dei nostr… - Gazzetta_it : Montano: “È stata una carriera meravigliosa. Avrei firmato per un finale così” - SOItalia : ??????Facciamo i complimenti ai nostri Testimonial impegnati alle Olimpiadi di Tokio. Questo videomessaggio realizzat… -