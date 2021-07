Sampdoria | si presenta Faggiano | “Mi ha voluto fortemente Ferrero”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Il nuovo direttore sportivo dellaDanielesi. Lo fa dal ritiro di Ponte di Legno e c’è spazio subito per un ringraziamento: “Devo ringraziareperché mi hacome suo collaboratore. Non posso nascondere che i messaggi di supporto che mi ha mandato mi hanno fatto piacere. Ho apprezzato. Dobbiamo essere tutti bravi, perché l’unione fa la forza”, spiega ai canali ufficiali del club. E su Osti: “Lo conosco da tanto, abbiamo un rapporto che va oltre il lavoro. Sono contento. Non sarà facile all’inizio perché negli ultimi anni ho lavorato sempre da solo, dovrò essere bravo ...