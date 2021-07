Roma, sempre più vicino Shomurodov del Genoa: le cifre dell’affare (Di mercoledì 28 luglio 2021) Calciomercato Roma: vicinissimo Shomurodov del Genoa. Si discute sulle cifre del trasferimento dell’attaccante La Roma è sempre più vicina a Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko che si è messo in mostra nella passata stagione con la maglia del Genoa. Come riportato da Gianluca Di Marzio, le società stanno trattando su formula e cifre del trasferimento. La richiesta dei rossoblù è di 15 milioni di euro per il prestito con obbligo di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Calciomercato: vicinissimodel. Si discute sulledel trasferimento dell’attaccante Lapiù vicina a Eldor, attaccante uzbeko che si è messo in mostra nella passata stagione con la maglia del. Come riportato da Gianluca Di Marzio, le società stanno trattando su formula edel trasferimento. La richiesta dei rossoblù è di 15 milioni di euro per il prestito con obbligo di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

