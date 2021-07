Roma, furto lampo in strada: giovane derubata da 2 rom (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ieri pomeriggio, una giovane ragazza alle 13:30 è stata derubata, da due malviventi, del suo cellulare e del suo smart Watch. La giovane poco dopo il furto ha subito allertato il 112 NUE così da far scattare le operazioni di ricerca. Immediatamente l’operatore della Polizia di Stato ha diramato via radio le descrizioni degli autori del reato ed ha inviato la pattuglia del commissariato Vescovio, diretto da Antonino Giunta, e quella del commissariato Porta Pia, diretto da Angelo Vitale, a verificare quanto accaduto. Grazie al tempestivo intervento dei poliziotti, i 2 malviventi sono stati rintracciati nei pressi del luogo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ieri pomeriggio, unaragazza alle 13:30 è stata, da due malviventi, del suo cellulare e del suo smart Watch. Lapoco dopo ilha subito allertato il 112 NUE così da far scattare le operazioni di ricerca. Immediatamente l’operatore della Polizia di Stato ha diramato via radio le descrizioni degli autori del reato ed ha inviato la pattuglia del commissariato Vescovio, diretto da Antonino Giunta, e quella del commissariato Porta Pia, diretto da Angelo Vitale, a verificare quanto accaduto. Grazie al tempestivo intervento dei poliziotti, i 2 malviventi sono stati rintracciati nei pressi del luogo ...

Advertising

AlessandroPipi4 : @radionowher @roma_paoletta Quindi euro! Questo furto lo avevo rimosso - CorriereCitta : Roma, furto lampo in strada: giovane derubata da 2 rom - forestale82 : RT @claudio_2022: A Roma sono stati arrestati tre cubani che si erano specializzati nel furto di borsette con l'asta per selfie. - caterinacorda1 : RT @claudio_2022: A Roma sono stati arrestati tre cubani che si erano specializzati nel furto di borsette con l'asta per selfie. - _fiorucci : RT @claudio_2022: A Roma sono stati arrestati tre cubani che si erano specializzati nel furto di borsette con l'asta per selfie. -