Primo Appuntamento torna in prima serata: che cosa succederà? (Di mercoledì 28 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Primo Appuntamento torna in onda su Real Time questa sera con Flavio Montrucchio: ecco le anticipazioni. Questa sera torna in onda su Real Time una puntata in replica del programma condotto da Flavio Montrucchio che ha per scopo quello di cercare il vero amore. In ogni episodio due persone si incontrano per la prima volta Leggi su youmovies (Di mercoledì 28 luglio 2021) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.in onda su Real Time questa sera con Flavio Montrucchio: ecco le anticipazioni. Questa serain onda su Real Time una puntata in replica del programma condotto da Flavio Montrucchio che ha per scopo quello di cercare il vero amore. In ogni episodio due persone si incontrano per lavolta

Advertising

ItaliaTeam_it : Appuntamento con la storia per Leonardo Fioravanti. Leo sarà il primo surfista italiano a vivere il sogno olimpico!… - RaiCultura : Tre grandi opere dall'@arenadiverona in prima serata su @RaiTre. Il primo appuntamento è con il capolavoro di Pietr… - michelegiuttari : PRIMO APPUNTAMENTO 1 AGOSTO 2021 - UispNazionale : RT @UispERtutti: Finalmente si riparte con i #tornei di calcio a 5 targati #Uisp! Appuntamento a Viserba di #Rimini dal 3 al 5 settembre c… - anne793055412 : RT @NicolaPorro: ?? Al via la seconda giornata della Festa della Ripartenza Primo appuntamento di oggi ?? #LaRipartenza dalla sostenibilità… -