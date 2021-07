Pjanic tra Juventus e Inter: futuro legato anche a Brozovic (Di mercoledì 28 luglio 2021) Calciomercato Inter, offerto Pjanic: trattativa legata al futuro di Brozovic, in scadenza nel 2022 Fali Ramadani, agente di Miralem Pjanic, ha provato a sondare la pista che porta all’Inter: il centrocampista bosniaco, che piace anche alla Juventus, resta in uscita dal Barcellona. La trattativa però è legata al futuro di Brozovic, con i suoi agenti che sono attesi in Italia la prossima settimana per discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Se non dovesse arrivare un accordo tra le parti, il centrocampista ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Calciomercato, offerto: trattativa legata aldi, in scadenza nel 2022 Fali Ramadani, agente di Miralem, ha provato a sondare la pista che porta all’: il centrocampista bosniaco, che piacealla, resta in uscita dal Barcellona. La trattativa però è legata aldi, con i suoi agenti che sono attesi in Italia la prossima settimana per discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Se non dovesse arrivare un accordo tra le parti, il centrocampista ...

girpell : Al momento, Pjanic è solo una suggestione. Il bosniaco vuole tornare, ma non ci sono stati ancora contatti tra la J… - Emanuel70123144 : RT @LucaFioretti13: Contatto negli scorsi giorni tra #Allegri e #Pjanic: la #Juventus rivorrebbe il bosniaco, disposto anche a ridursi lo s… - Fprime86 : RT @carlolaudisa: L'#Inter si cautela per #Brozovic e prova a rompere l'idillio tra #Pjanic e la #Juve. ???? - gianni0808 : RT @Gabri_Juventus: Al momento, Pjanic è solo una suggestione. Il bosniaco vuole tornare, ma non ci sono stati ancora contatti tra la Juve… - Bubu_Inter : RT @carlolaudisa: L'#Inter si cautela per #Brozovic e prova a rompere l'idillio tra #Pjanic e la #Juve. ???? -