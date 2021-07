Pauline Ducruet, la figlia di Stephanie di Monaco pronta alle nozze (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nel Principato di Monaco, mentre tutti tengono il fiato sospeso per capire il destino del matrimonio del Principe Alberto e Charlene Wittstock, si inizia anche a respirare aria di festa. A quanto pare, infatti, Pauline Ducruet, figlia di Stephanie di Monaco, sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì. Se l’assenza della Principessa Charlene continua a farsi sentire, altri membri della Famiglia Reale iniziano ad attirare l’attenzione. È il caso di Pauline Ducruet, secondogenita di Stephanie di Monaco, che ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nel Principato di, mentre tutti tengono il fiato sospeso per capire il destino del matrimonio del Principe Alberto e Charlene Wittstock, si inizia anche a respirare aria di festa. A quanto pare, infatti,didi, sarebbea pronunciare il fatidico sì. Se l’assenza della Principessa Charlene continua a farsi sentire, altri membri della Famiglia Reale iniziano ad attirare l’attenzione. È il caso di, secondogenita didi, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Pauline Ducruet Stephanie di Monaco, la figlia di Pauline Ducruet si sposa Il gala di Fight Aids Monaco tenutosi al Principato ha riservato alcune interessanti sorprese, prima tra tutte l'avvistamento di Pauline Ducruet , secondogenita di Stephanie di Monaco , e il fidanzato di lunga data Maxime Giaccardi . Se vi stiate chiedendo cosa ci sia di particolare in questo evento è presto spiegato: è la ...

Nozze in vista al Principato di Monaco: Pauline Ducruet e Maxime Giaccardi insieme per la prima volta Per la prima volta Pauline Ducruet ha presentato al mondo il suo fidanzato, Maxime Giaccardi. La coppia si è mostrata in pubblico facendo la prima apparizione ad un evento ufficiale insieme alla Famiglia Reale di ...

La figlia di Stephanie di Monaco Pauline Ducruet si sposa (con la benedizione di mamma) elle.com La figlia di Stéphanie di Monaco si sposa TÀ. Pauline Ducruet e Maxime Giaccardi sarebbero prossimi al grande passo. I due sono apparsi sorridenti, complici e molto, molto felici. Chi è lui. Maxime Giaccardi è un imprenditore immobiliare, ma ...

