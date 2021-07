Paragone | “Salvini gioca troppe parti in commedia | accetta tutto”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) “Mi ha invitato Siri, assicurandomi che non è un’iniziativa dito. E non poteva essere altrimenti visto Lega sta votando questi provvedimenti, sta partecipando alla creazione di documenti illiberali, di operazioni quantomeno discutibili. Se rientrano la Fornero e Arcuri, o sei l’utile idiota oppure te ne vai.sta cercando dire tutte lein. Io già avrei fatto una crisi di governo, lui evidentemente ha qualche interesse superiore e stando”. Lo ha affermato Gianluigi, senatore, fondatore di Italexit, ...

Adnkronos

sta cercando di giocare tutte le parti in commedia. Io già avrei fatto una crisi di governo,... Lo ha affermato Gianluigi, senatore, fondatore di Italexit, ai microfoni della ...Il suotra chi venne perseguitato per le origini etniche, la religione e l'orientamento ... Il commento arriva dopo che il segretario della Lega Matteoha fatto sapere per vie traverse ...Gianluigi Paragone, senatore, fondatore di Italexit, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca ...“Mi ha invitato Siri, assicurandomi che non è un’iniziativa di partito. E non poteva essere altrimenti visto Lega sta votando questi provvedimenti, sta partecipando alla creazione di documenti illiber ...