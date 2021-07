Napoli, intervento al ginocchio riuscito per Demme (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Il giocatore Diego Demme nella giornata odierna, accompagnato dal Responsabile Sanitario azzurro Raffaele Canonico, è stato sottoposto, presso Villa Stuart Mariani a un intervento chirurgico effettuato dal professor Mariani, per la rottura/avulsione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L’intervento è perfettamente riuscito“. Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito del Napoli in merito alle condizioni di Diego Demme, uscito per infortunio al 18? dell’amichevole contro la Pro Vercelli. In merito ai tempi di recupero, il club campano conclude: “Il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Il giocatore Diegonella giornata odierna, accompagnato dal Responsabile Sanitario azzurro Raffaele Canonico, è stato sottoposto, presso Villa Stuart Mariani a unchirurgico effettuato dal professor Mariani, per la rottura/avulsione del legamento collaterale mediale deldestro. L’è perfettamente“. Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito delin merito alle condizioni di Diego, uscito per infortunio al 18? dell’amichevole contro la Pro Vercelli. In merito ai tempi di recupero, il club campano conclude: “Il ...

