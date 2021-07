L'ultima gara, le lacrime e l'amore: l'addio di Fede (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Divina si congeda così: "Ho preso a pugni il mondo (anche me stessa a volte) per tanto tempo, per tanti anni, lottando sempre fino all’ultimo centimetro di acqua disponibile!" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Divina si congeda così: "Ho preso a pugni il mondo (anche me stessa a volte) per tanto tempo, per tanti anni, lottando sempre fino all’ultimo centimetro di acqua disponibile!"

Advertising

myrtamerlino : Immensa, unica fino alla fine. GRAZIE Federica per tutte le emozioni che ci hai regalato, GRAZIE per la tua ultima… - canonfilly : Grazie Pellegrini ?????Sei la regina del nuoto???? ci hai fatto vivere 5 Olimpiadi piene di emozioni . Ricorderò tutto… - xchiarax13l : Tania Cagnotto e Francesca Dallapè a Rio 2016 e Federica Pellegrini a Tokyo 2020 quando hanno capito di aver raggiu… - simonesalvador : Sottolineo mestamente che in questo momento - in pieno svolgimento dei Giochi di #Tokyo2020, con mille eventi sport… - Barracano3 : RT @myrtamerlino: Immensa, unica fino alla fine. GRAZIE Federica per tutte le emozioni che ci hai regalato, GRAZIE per la tua ultima fantas… -