La procura di Mantova apre un' inchiesta sul suicidio di Giuseppe De Donno

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Al momento non ci sono ipotesi di reato, ma c'è da capire se si possa ipotizzare una sorta di istigazione o qualcosa di penalmente rilevante. Ladiha deciso di aprire formalmente un'...

Advertising

petergomezblog : Giuseppe De Donno, la procura di Mantova apre un’inchiesta sulla morte dell’ex primario dell’ospedale Carlo Poma… - MediasetTgcom24 : Morte Giuseppe De Donno, la procura di Mantova apre un'inchiesta #Giuseppe DeDonno - rtl1025 : ?? Procura #Mantova apre formalmente #inchiesta su morte #GiuseppeDeDonno, ex primario pneumologia ospedale… - HelperStream : RT @etventadv: Morte Giuseppe De Donno, la procura di Mantova apre un'inchiesta Gli inquirenti vogliono accertare eventuali responsabilità… - Ariel2575 : RT @etventadv: Morte Giuseppe De Donno, la procura di Mantova apre un'inchiesta Gli inquirenti vogliono accertare eventuali responsabilità… -

Ultime Notizie dalla rete : procura Mantova

Al momento non ci sono ipotesi di reato, ma c'è da capire se si possa ipotizzare una sorta di istigazione o qualcosa di penalmente rilevante. Ladiha deciso di aprire formalmente un'inchiesta sulla morte di Giuseppe De Donno, ex primario di pneumologia dell'ospedale Carlo Poma e padre della terapia anti - Covid con il plasma ...apre inchiesta. Colleghi, uomo di grande umanità Altre News Suicidio De Donno.apre inchiesta. Colleghi, uomo di grande umanità Cina. Miliardario dissidente condannato ...Al momento non ci sono ipotesi di reato, ma c'è da capire se si possa ipotizzare una sorta di istigazione o qualcosa di penalmente rilevante.Lo riporta l’agenzia Ansa. De Donno si sarebbe suicidato impiccandosi ed è stato trovato martedì dai familiari nella sua casa di Eremo di Curtatone, ma la procura vuole capire se nel suicidio possano ...