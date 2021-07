Inter, senti Vecino: 'Che entusiasmo con Inzaghi!' (Di mercoledì 28 luglio 2021) MILANO - " Ho parlato con Inzaghi quando ero in Uruguay: ho percepito grande entusiasmo , ora avremo tempo di conoscerci meglio. L'anno scorso sono stato fuori a lungo per infortunio ma adesso sono ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 luglio 2021) MILANO - " Ho parlato con Inzaghi quando ero in Uruguay: ho percepito grande, ora avremo tempo di conoscerci meglio. L'anno scorso sono stato fuori a lungo per infortunio ma adesso sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter senti Inter, senti Vecino: 'Che entusiasmo con Inzaghi!' Lo dice il giocatore nerazzurro Matias Vecino a Inter TV . " Quando si rientra da un lungo infortunio - spiega - si cerca subito di trovare continuità, l'esperienza in nazionale è servita anche a ...

Inter, il paradosso: un giocatore oggi imprescindibile potrebbe salutare Il croato, riporta Tuttosport, ad oggi è un imprescindibile della rosa dell'Inter, in quanto è l'unico arruolabile nella fascia sinistra. oltre lui infatti c'è il solo Di Marco , di rientro dal ...

Inter, senti Vecino: "Che entusiasmo con Inzaghi!" Corriere dello Sport Braithwaite non cancella il ricordo: “Ho visto Eriksen morto per un attimo” L'attaccante della Nazionale danese: "Doveva essere il più grande evento sportivo della storia danese, si è rivelato un incubo" ...

Juve e Inter sul baby talento Vignato: la situazione Con la primavera del Chievo, Vignato ha collezionato numeri da vero predestinato ( 14 gol e 11 assist in 18 presenze), bottino che, a Maggio, gli ha permesso di esordire in prima squadra, giocando l’ ...

