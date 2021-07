Il Viminale teme il boom di migranti verso l’Italia

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Parlamento e governo esautorati dal Presidente della Repubblica. L’esercito in strada e coprifuoco per la sera. La Tunisia da due giorni è sull’orlo del baratro. E mentre si moltiplicano gli appelli internazionali alla stabilità, da Roma siildegli sbarchi sulle coste italiane. Il console onorario di Tozeur, Vittorio D’Amico, in un’intervista al Messaggero dice: «La Tunisia risolva la crisi in tempi celeri, rischiamo arrivi di massa. Il presidente Kais Saied si è preso un mese di tempo, ma trenta giorni sono anche troppi». Al ministero dell’Interno, si osserva quello che accade sull’altra sponda del Mediterraneo con particolare apprensione. ...

