Il gamer che ha completato Dark Souls 3 usando una pizza come controller (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Foto: Super Louis 64)Nonostante sia uscito ormai da cinque anni, Dark Souls 3 rimane uno dei giochi più popolari su tutte le piattaforme ed è anche teatro di continui tentativi di speedrun e sfide al limite dell’impossibile. L’ultima in ordine di tempo è tra le più curiose: un gamer è riuscito a completare il gioco usando una pizza come controller. Il protagonista di questa storia è Super Louis 64, uno sviluppatore di videogame già noto per sfide videoludiche estreme, che si è lanciato in un’avventura mai tentata prima. come è possibile controllare un ... Leggi su wired (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Foto: Super Louis 64)Nonostante sia uscito ormai da cinque anni,3 rimane uno dei giochi più popolari su tutte le piattaforme ed è anche teatro di continui tentativi di speedrun e sfide al limite dell’impossibile. L’ultima in ordine di tempo è tra le più curiose: unè riuscito a completare il giocouna. Il protagonista di questa storia è Super Louis 64, uno sviluppatore di videogame già noto per sfide videoludiche estreme, che si è lanciato in un’avventura mai tentata prima.è possibile controllare un ...

