Green Pass per poter votare: subito smentita l’ennesima bufala (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sarà necessario il Green Pass per poter votare. Questa la catena che circola sui social da circa 24 ore e che, a conti fatti, rappresenta l’ennesima fake news a proposito della certificazione pronta ad esordire in modo più “aggressivo” la prossima settimana. E così, mentre prende piede la truffa dei Green Pass venduti a coloro che non vogliono vaccinarsi (ignorando che i vari codici sono forniti dal ministero della Sanità), con tante persone che rischiano di sborsare soldi a vuoto secondo quanto riportato ieri, un altro argomento va per forza di cose ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sarà necessario ilper. Questa la catena che circola sui social da circa 24 ore e che, a conti fatti, rappresentafake news a proposito della certificazione pronta ad esordire in modo più “aggressivo” la prossima settimana. E così, mentre prende piede la truffa deivenduti a coloro che non vogliono vaccinarsi (ignorando che i vari codici sono forniti dal ministero della Sanità), con tante persone che rischiano di sborsare soldi a vuoto secondo quanto riportato ieri, un altro argomento va per forza di cose ...

