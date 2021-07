Green pass obbligatorio dal 6 agosto | ecco le regole per chi viaggia

Advertising

borghi_claudio : Solita lettura sconfortante dei giornali. Dal terrorismo sul green pass per i mezzi di trasporto (nel mezzo della s… - borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - sbonaccini : Se Claudio Borghi ha un minimo di coerenza, manifestando domani contro il green pass, chiederà immediatamente le di… - Nisida72 : RT @LucillaMasini: Gente che boicotta Sterilgarda perché pretende vaccino e Green pass dai dipendenti. Boicottatori di boicottatori di No-v… - Cgb10251692 : RT @borghi_claudio: CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 891 16… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

J - Ax commenta le parole di Eric Clapton Qualche giorno fa Eric Clapton non ha nascosto le sue idee contro il. A suo avviso è un errore estenderlo anche in occasione di concerti e ...Per ora nessun obbligo vaccinale per il personale scolastico Il piano di riaperture delle scuole a settembre e l'estensione dell'obbligo delper aerei, treni e navi dal 6 agosto sono i due ...Roma, 28 lug. (askanews) - Il green pass "è un onere che viene richiesto, un aggravio non dobbiamo nascondercelo per tutti i cittadini e per gli operatori economici. Quindi dobbiamo limitarlo ...L'azienda americana continua a incrementare le vendite in tutte le categorie di prodotti nelle quali opera, con un risultato trimestrale che di fatto raddoppia rispetto a quello di 12 mesi prima ...