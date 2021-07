Giochi invernali ’26 | arriva lo scialpinismo

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Come l’arrampicata sportiva, anche nell’ambito deisi registra una novità simile: un’attività legata alla tradizione di montagna èta a guadagnare il pass in via ufficiale. Lodebutterà infatti a Milano-Cortina 2026, con 5 eventi e una cinquantina di atleti azzurri. Lo sci alpinismo moderno ha ormai abbandonato le lunghissime gare in quota, privilegiando competizioni brevi, a volte addirittura solo in salita come nel Vertical. I rinnovati format di gara, più inclini alla tv, non hanno penalizzato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.