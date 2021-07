Germania, prezzi import oltre attese a giugno (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Continuano a crescere i prezzi import in Germania a giugno. Il dato, comunicato l’Ufficio Federale di Statistica della Germania (DESTATIS), ha registrato un incremento mensile dell’1,6% dal +1,7% di maggio e contro il +1,5% atteso dagli analisti. Su base annuale si registra una forte aumento del 12,9% rispetto al +11,8% indicato il mese precedente e rispetto al +12,6% stimato dal consensus. Si tratta della crescita più ampia da giugno 2020. Al netto dei prodotti petroliferi e minerari, i prezzi sono cresciuti del 9,8% su base annua e dell’1,4% su base ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Continuano a crescere iin. Il dato, comunicato l’Ufficio Federale di Statistica della(DESTATIS), ha registrato un incremento mensile dell’1,6% dal +1,7% di maggio e contro il +1,5% atteso dagli analisti. Su base annuale si registra una forte aumento del 12,9% rispetto al +11,8% indicato il mese precedente e rispetto al +12,6% stimato dal consensus. Si tratta della crescita più ampia da2020. Al netto dei prodotti petroliferi e minerari, isono cresciuti del 9,8% su base annua e dell’1,4% su base ...

Appuntamenti macroeconomici del 28 luglio 2021 Mercoledì 28/07/2021 06:00 Giappone : Leading indicator (atteso 102,6 punti; preced. 103,8 punti) 08:00 Germania : Indice GFK (atteso 1 punti; preced. - 0,3 punti) 08:00 Germania : Prezzi import, mensile (atteso 1,5%; preced. 1,7%) 08:45 Francia : Fiducia consumatori, mensile (atteso 102 punti; preced. 102 punti) 10:00 Italia : Fiducia consumatori (atteso 115,5 punti; ...

FMI: l’outlook di luglio conferma un mondo a due velocità Nel 2021 Pil mondiale confermato a +6%, ma le spaccature aumentano e i rischi si moltiplicano sui fronti della pandemia e dei prezzi.

