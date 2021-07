Fuochi d'artificio e karaoke con Al Bano e Pupo. Salvini organizza una festa per Francesca (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Sei così sempre tu da togliermi il respiro. Grazie amore immenso della mia vita”. Con queste parole, scritte su Instagram, Francesca Verdini ringrazia il fidanzato Matteo Salvini per la festa di compleanno che il leader della Lega le ha organizzato. Francesca, figlia di Denis Verdini, ha festeggiato 29 anni e il fidanzato le ha organizzato una festa a sorpresa in uno stabilimento balneare di ostia, sul litorale romano. Torta, Fuochi d’artificio in riva al mare e karaoke con Al Bano e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Sei così sempre tu da togliermi il respiro. Grazie amore immenso della mia vita”. Con queste parole, scritte su Instagram,Verdini ringrazia il fidanzato Matteoper ladi compleanno che il leader della Lega le hato., figlia di Denis Verdini, ha festeggiato 29 anni e il fidanzato le hato unaa sorpresa in uno stabilimento balneare di ostia, sul litorale romano. Torta,d’in riva al mare econ Ale ...

