Federica Pellegrini | addio con lacrime E ufficializza l’amore con Matteo

(Di mercoledì 28 luglio 2021), dopo la tensione della gara e il posizionamento (settima) nella sua ultima gara olimpica, la finale dei 200 stile libero, è il momento dell’emozione che finalmente si scioglie e delle inevitabili. Dell’alle gare ufficiali. E dell’zione delconGiunta, suo allenatore, “compagno di lavoro e di vita speciale”. “Se non ci fosse statoprobabilmente avrei smesso qualche anno fa. È stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro. La priorità era ...

Una Fede per gli altri, adesso. Dopo il congedo dai suoi amatissimi 200 stile libero con un 1'55" dalla prima corsia,non disputerà i 100 stile libero oggi. Niente batteria individuale perché subito dopo è in programma l'eliminatoria della 4x200 che disputerà con Stefania Pirozzi, Anna Chiara ..."E' stato un bel viaggio, tanti anni di bracciate: me la sono goduta dall'inizio alla fine": settimo posto nei 200 stile libero e addio alle Olimpiadi per, protagonista della ...Federica Pellegrini esce di scena. Dopo 17 anni a grandi livelli, la ‘Divina‘ dice basta alle gare internazionali: lo fa con il settimo posto ...Cala il sipario sulla storia olimpica di Federica Pellegrini. Da Atene 2004 a Tokyo 2020 (21), diciassette anni tra la sua prima e ultima rassegna a cinque cerchi, contraddistinti da gioie, dolori, la ...