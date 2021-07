Fede e le altre azzurre: la forza delle donne (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ritratto di donna. Doveroso. Sentito. Sacrosanto. Per dirle grazie e chiederle scusa. Ritratto semplice di donna complicata e quindi ancora più femmina Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ritratto di donna. Doveroso. Sentito. Sacrosanto. Per dirle grazie e chiederle scusa. Ritratto semplice di donna complicata e quindi ancora più femmina

Advertising

yahyahyah06 : Da Atene 2004 a Tokyo 2020, non ci sono parole se non GRAZIE FEDE! ?? Sono in lacrime per questo ultimo 200sl, la… - Giulia_Giaco46 : Grazie di tutto Fede. Non ci sono altre aprile da aggiungere per ciò che hai fatto per il nuoto italiano. #Tokyo2020 #Swimming - waspvandems : Potrei aver appena visto l'ultima gara di Federica Pellegrini Non voglio pensarci Grazie Fede, non ci sono altre pa… - formulemma : La verità è che ho pensato altre volte che sarebbe stata la fine. Ora che siamo davvero alla fine, ora che dobbiamo… - vettelseyes : Grazie Fede, non ci sono altre parole, semplicemente grazie?? #giochiolimpici #Tokyo2020 -