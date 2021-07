De Paul si presenta all’Atletico | “Felicissimo di far parte di questa famiglia | non vedo l’ora di divertirmi con voi”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Rodrigo Deè pronto a dare spettacolo con i colori dell’Atletico Madrid. L’argentino si è accorciato le vacanze e, nella giornata di ieri, è statoto dalla società madrilena. L’ex Udinese è molto carico, e via Instagram lancia un messaggio a tutto il mondo Atletico: “Sono molto felice di fardigrande!Nondi scendere in campo econ tutti voi!” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rodrigo De...

Advertising

DiversamenteAv1 : RT @DiversamenteAv1: @Gnp74 @LegaSalvini Lombardo fuori, calabrese dentro. Condivido il compleanno con: - Raffaella Carrà - Paul McCartney… - DiversamenteAv1 : @Gnp74 @LegaSalvini Lombardo fuori, calabrese dentro. Condivido il compleanno con: - Raffaella Carrà - Paul McCartn… -

Ultime Notizie dalla rete : Paul presenta

alfredopedulla.com

... causando le scosse di terremoto che il personaggio diRudd sta studiando, un'energia che ha ... però, non si ferma qui nell'indicare il ritorno di Gozer: la montagna che vediamouna ...... il CFOFogolin e l'IR Manager Mara Di Giorgio - incontreranno gli investitori il 28 luglio ... Energia e Clima: il Programma LIFE" - Confindustria, in collaborazione con Ecomondo,il ...udine Rodrigo De Paul è sbarcato ieri a Madrid dove ha vissuto il suo primo giorno da calciatore dell’Atletico. Per lui una svolta della carriera importante quanto meritata dopo i cinque anni trascors ...ROMA, 27 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Il Primo Ministro italiano Mario Draghi e il Presidente ruandese Paul Kagame hanno invitato i paesi a prendere impegni coraggiosi per trasformare i loro sistemi al ...