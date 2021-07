Covid Umbria 28 luglio: più nuovi positivi, ma nessun decesso (Di mercoledì 28 luglio 2021) Perugia, 28 luglio 2021 - Più nuovi positivi al Covid emersi, 143 contro i 114 di martedì , e un ulteriore ricoverato in ospedale: 15 in totale , due dei quali (dato stabile) in terapia intensiva: ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 28 luglio 2021) Perugia, 282021 - Piùalemersi, 143 contro i 114 di martedì , e un ulteriore ricoverato in ospedale: 15 in totale , due dei quali (dato stabile) in terapia intensiva: ...

