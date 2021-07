Covid, i presidi: 'Quarantena per i non vaccinati in Dad come in Francia? Idea percorribile' (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'Idea di far svolgere la Quarantena in Dad ai non vaccinati in caso di un positivo in classe, come deciso in Francia, 'è un'ipotesi percorribile ma prima devono cambiare il protocollo sanitario della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'di far svolgere lain Dad ai nonin caso di un positivo in classe,deciso in, 'è un'ipotesima prima devono cambiare il protocollo sanitario della ...

Advertising

repubblica : Covid, la scuola dice no al governo. Presidi e sindacati in rivolta: 'Regole certe o tornerà la dad'… - BusaFabio : RT @repubblica: Covid, la scuola dice no al governo. Presidi e sindacati in rivolta: 'Regole certe o tornerà la dad' - Pandora8211 : RT @Pp47cbit: @LaVeritaWeb Per statistica ci saranno dei bambi che moriranno di vaccino ma che non sarebbero mai morti di covid. Tutto ques… - MZorzy : RT @RoccoTodero: Vediamo se ho capito: i Presidi minacciano di proseguire con la DAD. E se Governo e Parlamento fanno norme per imporre pre… - MuraRosi : @DiegoFusaro Mi chiedo quanti presidi... In Italia si parla troppo a nome di altri per far passare le proprie idee.… -