Covid, balzo dei contagi in Abruzzo, 141 i positivi registrati nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'Aquila - Sono 141 (di età compresa tra 1 e 86 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75946. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2514. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72133 dimessi/guariti (+42 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1299* (+99 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 335 casi riguardanti ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'Aquila - Sono 141 (di età compresa tra 1 e 86 anni) i nuovi casialoggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75946. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2514. Nel numero dei casisono compresi anche 72133 dimessi/guariti (+42 rispetto a ieri). Gli attualmentein(calcolati sottraendo al totale dei, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1299* (+99 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 335 casi riguardanti ...

Advertising

Miti_Vigliero : Balzo Covid, camping in isolamento - JohnBucklaw : 'La psicologia delle bufale' su #superquark A parte Q e simili, è tutto molto più semplice: succede una cosa per c… - GazzettadellaSp : Covid, balzo in avanti della campagna vaccinale in Liguria - bizcommunityit : Covid Veneto, 544 nuovi positivi, balzo a Venezia e Treviso. Bollettino - infoitsalute : Repubblica: 'Palermo. Il Covid uccide una bimba di 11 anni. Balzo dei ricoveri. La madre «Non siamo no vax, maledet… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid balzo Cibus: in presenza dal 31 agosto al 3 settembre alle Fiere di Parma ... si specifica in una nota, e' garantita da Green Pass, tamponi e misure anti Covid che assicurano ... I dati delle vendite di Dolcitalia mostrano un balzo di +11,6% nel mese di giugno 2021, con le ...

Vaccini, Toti: "In Liguria più del 70 per cento della popolazione ha ricevuto la prima dose" Genova. "In Liguria più del 70% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid - 19 . La fascia maggiormente protetta è quella degli over 80, dove si è vaccinato il 94,1% ...balzo ...

Balzo covid, camping in isolamento ilmessaggero.it Vaccini, Toti: «In Liguria più del 70 per cento della popolazione ha ricevuto la prima dose» Genova. «In Liguria più del 70% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid-19. La fascia maggiormente protetta è quella degli over 80, dove si è vaccinato il 94,1% della popol ...

Economia, Coldiretti Cuneo: +33,9% prezzi alimentari I prezzi mondiali dei prodotti alimentari hanno fatto segnare un aumento del 33,9% rispetto allo scorso anno per effetto delle tensioni generate dall’emergenza Covid che ha tagliato il potere di acqui ...

... si specifica in una nota, e' garantita da Green Pass, tamponi e misure antiche assicurano ... I dati delle vendite di Dolcitalia mostrano undi +11,6% nel mese di giugno 2021, con le ...Genova. "In Liguria più del 70% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti- 19 . La fascia maggiormente protetta è quella degli over 80, dove si è vaccinato il 94,1% ......Genova. «In Liguria più del 70% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid-19. La fascia maggiormente protetta è quella degli over 80, dove si è vaccinato il 94,1% della popol ...I prezzi mondiali dei prodotti alimentari hanno fatto segnare un aumento del 33,9% rispetto allo scorso anno per effetto delle tensioni generate dall’emergenza Covid che ha tagliato il potere di acqui ...