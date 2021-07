Coronavirus in Italia, più contagi e meno vittime in 24 ore: 5.696 casi, 15 decessi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono 5.696 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.552. Sono invece 15 le vittime in un giorno, mentre ieri erano... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono 5.696 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.552. Sono invece 15 lein un giorno, mentre ieri erano...

