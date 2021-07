Come aiutare i figli nella scelta della scuola superiore (Di mercoledì 28 luglio 2021) ? Un adolescente può non avere le idee chiare su quale voler frequentare. Tutti ricordiamo quanto sia stato difficile prendere una decisione: “Sarà la scelta giusta per me?”, “Mi sento ancora piccolo e non so cosa fare!”. I tuoi consigli e il tuo sostegno saranno inestimabili, l’importante è non imporre a tuo figlio le tue scelte, perché è lui che dovrà studiare per anni in quell’ambiente e se non è quello adatto, una bella avventura può trasformarsi in un incubo. Consigli per la scelta della scuola superiore Studiare materie che non interessano genera solo insoddisfazione. La cosa ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 luglio 2021) ? Un adolescente può non avere le idee chiare su quale voler frequentare. Tutti ricordiamo quanto sia stato difficile prendere una decisione: “Sarà lagiusta per me?”, “Mi sento ancora piccolo e non so cosa fare!”. I tuoi consigli e il tuo sostegno saranno inestimabili, l’importante è non imporre a tuoo le tue scelte, perché è lui che dovrà studiare per anni in quell’ambiente e se non è quello adatto, una bella avventura può trasformarsi in un incubo. Consigli per laStudiare materie che non interessano genera solo insoddisfazione. La cosa ...

Advertising

virginiaraggi : Ci ha lasciato Dino Impagliazzo, conosciuto anche come 'lo chef dei poveri'. Un ‘eroe dei nostri giorni’ che ha ded… - bzmatteo72 : @sakura11_1 Non è un difetto credimi, ci sono persone che tengono tutto dentro, io ti capisco perché sono così. Vi… - vasco97273 : RT @virginiaraggi: Ci ha lasciato Dino Impagliazzo, conosciuto anche come 'lo chef dei poveri'. Un ‘eroe dei nostri giorni’ che ha dedicato… - Embrionevar : Comunque essere sempre disponibile e gentile con le persone funziona solo se loro ti rispettano a loro volta, non t… - Micol_2893 : @ElisainTurin Figurati! ??amo viaggiare e mi sarebbe piaciuto lavorare in questo campo quindi quando capita mi piace… -