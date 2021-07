Canoa slalom | Olimpiadi Tokyo | Marta Bertoncelli va in semifinale col decimo crono

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Il tredicesimo tempo nella prima discesa, l’ottavo nella seconda e così, proprio grazie alottenuto nella seconda run si piazza alposto complessivo che le permette di rientrare tra le migliori 18 che domani si giocheranno l’accesso alla finale del C1 femminile dellaalledi. In verità, dato che delle 22 atlete al via soltanto quattro sono state eliminate, sarebbe bastato anche ildi 121.83 fatto registrare nella prima discesa (percorso netto), ma il 113.91 della seconda run ...

Incontro particolare oggi nelle prove di canoa slalom all'Olimpiade di Tokyo. In lizza anche la canadese Haley Daniels, e ad osservarla attentamente, fra i giudici di gara, ci sarà anche quello che, fino a Rio 2016 dove anche in quella ... Stefanie Horn ha chiuso con una amaro quarto posto nella finale della canoa slalom. Pagata cara una penalità di due secondi che l'ha estromessa per un'inezia. Oro alla tedesca Ricarda Funk, argento ...