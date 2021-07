Calciomercato Torino, Pjaca ad un passo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Torino - Marko Pjaca (26) resta a Torino , ma cambia sponda. Per l'attaccante croato, infatti, dopo il prestito al Genoa, c'è una nuova avventura con i granata di Ivan Juric : arriva dalla Juve in ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 luglio 2021)- Marko(26) resta a, ma cambia sponda. Per l'attaccante croato, infatti, dopo il prestito al Genoa, c'è una nuova avventura con i granata di Ivan Juric : arriva dalla Juve in ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Torino | Dalle impressioni sulla squadra al tema del rinnovo di #Belotti: le parole di #Cairo - DiMarzio : #Calciomercato | #Torino-#Belotti, i dettagli della proposta di rinnovo - dadoSuperSantos : RT @CalcioPillole: C di Calciomercato, il punto pomeridiano di @nicoschira 28/07 Vicino l'accordo tra #Sassuolo e #Juventus per #Locatelli… - CalcioPillole : C di Calciomercato, il punto pomeridiano di @nicoschira 28/07 Vicino l'accordo tra #Sassuolo e #Juventus per… - sportli26181512 : Calciomercato Torino, Pjaca ad un passo: L'attaccante in arrivo dalla Juve in prestito con diritto di riscatto. Ma… -