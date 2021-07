CALCIOMERCATO MILAN – Vlasic vuole i rossoneri, ma… / News (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il MILAN segue Nikola Vlasic sul CALCIOMERCATO, ma il CSKA Mosca ha ricevuto un'importante offerta dallo Zenit San Pietoburgo per il croato classe 1997. Servono 30 milioni e la formula giusta. Lui aspetta il Diavolo. Nella video News tutte le ultime. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ilsegue Nikolasul, ma il CSKA Mosca ha ricevuto un'importante offerta dallo Zenit San Pietoburgo per il croato classe 1997. Servono 30 milioni e la formula giusta. Lui aspetta il Diavolo. Nella videotutte le ultime.

