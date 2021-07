Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Parma, il #Genoa spinge per #Hernani. Ma c'è la concorrenza del #Gremio - DiMarzio : #Genoa, per la difesa interessa Sagnan della #RealSociedad - DiMarzio : #Calciomercato, #Genoa | Bloccato #Ekuban del Trabzonspor. I dettagli - sportli26181512 : Calciomercato Genoa, Hernani può arrivare in prestito: Intanto, Shomurodov è sempre più vicino alla Roma mentre Cha… - calciomercato_m : MERCATO - Genoa, Hernani a un passo, Shomurodov verso la Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa

Calciomercato.com

Se l'operazione si conclude permetterà alnon solo l'acquisto di Hernani ma anche la chiusura di altre operazioni a partire dalla trattiva per l'attaccante ucraino Supryaga , mentre rimane viva ...Commenta per primo Luka Jovic , attaccante del Real Madrid accostato a, Inter , Milan e Sampdoria ,, ha concesso una lunga intervista al portale serbo Informer , nella quale ha parlato anche del proprio futuro: 'Non ho parlato con il nuovo allenatore Ancelotti ...Si muove il mercato del Genoa. I rossoblù sono ad un passo dall'acquisto in prestito con obbligo di riscatto del brasiliano Hernani, centrocampista di 27 anni del Parma, già compagno di squadra allo Z ...Calciomercato Juventus, annuncio ufficiale da parte della società bianconera: si muove per l'ennesima volta in prestito. Ma non cambia città ...