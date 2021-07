Advertising

pisto_gol : Dopo l’addio di #Antognoni alla Fiorentina , sembra certo quello di #Oriali all’Inter. Due Campioni del Mondo, due… - Gazzetta_it : Oriali, addio all'Inter: sarà team manager solo in Nazionale - Inter_TV : ? | MISTER ??? Belle le vacanze, ma quando ami il calcio come mister @Chivu_Official ti manca proprio tutto ?? ?? ???… - solopallone : Calcio: Inter; Vecino, Inzaghi? C'e' grande entusiasmo - glooit : Calcio: Inter; Vecino, Inzaghi? C'e' grande entusiasmo leggi su Gloo -

Lo dice il giocatore nerazzurro Matias Vecino aTV. "Quando si rientra da un lungo infortunio - spiega - si cerca subito di trovare continuità, l'esperienza in nazionale è servita anche a ...Alessandro Altobelli, l'ha riabbracciato Lukaku, rientrato tirato a lucido e pronto a prendere per mano i compagni per una nuova caccia allo scudetto. Segui tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le ...La Roma vorrebbe cedere Alessandro Florenzi per acquistare Xhaka, ma finora non avrebbe ricevuto offerte concrete per il neo-campione d'Europa ...Rispetto a qualche anno fa, sempre meno nerazzurri lasciano l’Atalanta per trasferirsi in altre piazze italiane, un tempo più blasonate Il sogno per i ragazzi che crescono nel vivaio dell’Atalanta, o ...