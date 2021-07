Bob Odenkirk: in ospedale dopo un collasso sul set di “Better Call Saul” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Bob Odenkirk, star dei programmi TV di successo “Breaking Bad” e “Better Call Saul”, è stato portato d’urgenza in ospedale dopo essere collassato sul set martedì, secondo quanto riportato dal sito di intrattenimento TMZ. Cosa ha avuto Bob Odenkirk? Odenkirk ha avuto un collasso improvviso in Nuovo Messico, sul set della sesta stagione di ‘Better Call Saul’. Non si conoscono ancora le cause del malore. secondo TMZ, Odenkirk è caduto ed è stato immediatamente ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 28 luglio 2021) Bob, star dei programmi TV di successo “Breaking Bad” e “”, è stato portato d’urgenza inessere collassato sul set martedì, secondo quanto riportato dal sito di intrattenimento TMZ. Cosa ha avuto Bobha avuto unimprovviso in Nuovo Messico, sul set della sesta stagione di ‘’. Non si conoscono ancora le cause del malore. secondo TMZ,è caduto ed è stato immediatamente ...

Advertising

fanpage : #BobOdenkirk trasportato d'urgenza in ospedale, ha avuto un malore sul set - tulipsfav : ansia per Bob Odenkirk vedesse di non fare scherzi - BeccariaLuigi : RT @millacico7: Il mondo deve sapere se Bob Odenkirk sta bene ?? - GamingToday4 : Bob Odenkirk è collassato sul set - SimoNetOnTheNet : Perché #BobOdenkirk non è in tendeza?! Porca miseria! 2021 non ci provare! #BetterCallSaul: il protagonista Bob Od… -