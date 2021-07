Back 4 Blood: il trailer dell’open beta conferma le date dei test in agosto – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 28 luglio 2021) Back 4 Blood si mostra in un nuovo trailer dedicato alle due sessioni di beta previste per questa estate, confermando le date dei test in agosto.. L’open beta di Back 4 Blood sta per iniziare, con le date dei due test successivi che vengono confermate nel nuovo trailer dedicato proprio alle sessioni di prova in arrivo ad agosto 2021, come annunciato in occasione dell’E3 2021. Per chi non avesse seguito la questione, lo ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 28 luglio 2021)si mostra in un nuovodedicato alle due sessioni dipreviste per questa estate,ndo ledeiin.. L’opendista per iniziare, con ledei duesuccessivi che vengonote nel nuovodedicato proprio alle sessioni di prova in arrivo ad2021, come annunciato in occasione dell’E3 2021. Per chi non avesse seguito la questione, lo ...

