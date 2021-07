“Al Bano è grave” | sul web è bufera per la fake news

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Che cosa sta succedendo ad Al? Finalmente si fa chiarezza sullo stato di salute del cantante pugliese che sta facendo preoccupare i fan. AlCarrisi (Getty Images)Come molti sapranno, AlCarrisi e sua figlia Jasmine non saranno i giudici di “The Voice Senior”. Tuttavia, nelle ultime ore il cantante pugliese è al centro dell’attenzione nazionale non perché è stato silurato dal talent di Rai Due, ma perché in molti temono il suo stato di salute. Infatti, nelle ultime ore, sono circolare le voci del fatto che Alsia stato ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di un malore. Una notizia ...

infoitcultura : Al Bano grave dopo un’ischemia? Roberto Alessi smonta la fake news: “Spaventoso” - agua_luna007 : Il famoso cantante italiano AL BANO, 77 anni, è stato vaccinato con PFIZER il 29 marzo ed è stato appena ricoverato… -

Alricoverato dopo un malore? Alessi fa chiarezza: 'È una notizia assolutamente falsa' In queste ore un sito ha lanciato una notizia che ha fatto preoccupare i tanti fan di Ale Romina Power . Nel dettaglio un sito ha annunciato che AlCarrisi è stato ricoverato a causa di un malore, un'ischemia , e che le sue condizioni di salute sarebbero gravi e preoccupanti. ...... fino al giorno in cui scopre che il figlio Michael è affetto da unamalattia. Solo un ... Quattro - coach (Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Ale Jasmine Carrisi, Clementino), competono per ...Che cosa sta succedendo ad Al Bano? Finalmente si fa chiarezza sullo stato di salute del cantante pugliese che sta facendo preoccupare i fan.Albano è stato colpito da ischemia anni fa. Albano e sua figlia Jasmine Carrisi non sono stati riconfermati come giurati nella nuova edizione di The Voice Senior Il direttore di Novella 2000 ha riferi ...