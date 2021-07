Activision Blizzard | arrivano le scuse del CEO Bobby Kotick | dopo le proteste dei dipendenti

(Di mercoledì 28 luglio 2021)che l’aziendaè stata denunciata dal DFEH, varie sono state le dichiarazioni pubbliche che abbiamo potuto leggere sul web: ebbene,ledeisono arrivate anche lepubbliche da parte del CEORisale alla settimana scorsa la denuncia da parte del California Department of Fair Employment and Housing (DFEH) nei confronti di, accusandola di discriminazione e di molestie sessuali, in particolari nei confronti delle ...

Oltre 2600 dipendenti attuali e passati dihanno aderito ad una protesta nei confronti della replica pubblica dell'azienda alle accuse dello Stato della California. Secondo le ...Brillante rialzo per la società che produce videogiochi , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,53%. L'andamento dinella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze. ...I dipendenti del noto publisher americano hanno replicato al CEO Bobby Kotick ribadendo i motivi della protesta e sottolineando le richieste.Terremoto nel colosso dei videogiochi che ha creato successi come Call of Duty e World of Warcraft. Dopo due anni di indagini, il Department of Fair Employment and Housing della California denuncia la ...