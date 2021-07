WIIT acquisisce il 100% di Mivitec e si rafforza in Germania

Leggi su quifinanza

(Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) –, società quotata sul segmento STAR e uno dei principali player italiani nel mercato del Cloud Computing, ha acquisito ildel capitale di, operatore cloud tedesco specializzato in managed services per le imprese, con sede a Monaco. L’operazione è stata portata a termine tramite la controllata tedesca myLoc managed IT AG. L’acquisizione annunciata oggi segue quella della stessa myLoc, avvenuta a settembre 2020, e ha l’obiettivo di consolidare la presenza diin. “Con questa acquisizione iniziamo a replicare il modello di espansione attuato in Italia negli ultimi ...