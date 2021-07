Vaccini | 8 studenti su 10 favorevoli a obbligo per docenti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini studenti

Il 78% degli intervistati pensa sia giusto mettere l'obbligo per i docenti, la percentuale scende al 68% per i favorevoli ad estenderlo anche agli. Sorprende invece che quasi 3su ...... per ora non su ricoveri o vittime) ha impresso una nuova spinta alla prenotazione dei, ... al momento non molto prevedibile, sia per la percentuale di vaccinati tra docenti, Ata eche ...Secondo il Consigliere Ferrari il nodo trasporti può essere superato solo con la copertura vaccinale di tutti i ragazzi e degli insegnanti ...Sono 31.962 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 23.256 è stata somministrata la seconda dose.