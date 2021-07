Ufficiale: Meli in prestito al Südtirol dall’Empoli (Di martedì 27 luglio 2021) Il Südtirol tramite nota Ufficiale sul proprio sito, ha annunciato l’arrivo del portiere Gabriel Meli dall’Empoli. Il classe ’99 sarà a disposizione della squadra biancorossa fino al termine della prossima stagione. Questa la nota del club: “L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito annuale) dall’Empoli Football Club, i diritti alle prestazioni sportive di Gabriel Meli, 22enne portiere nato in provincia di Firenze, che si è legato al club biancorosso con un accordo annuale, ovvero sino al 30 giugno 2022. Meli è ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) Iltramite notasul proprio sito, ha annunciato l’arrivo del portiere Gabriel. Il classe ’99 sarà a disposizione della squadra biancorossa fino al termine della prossima stagione. Questa la nota del club: “L’FCcomunica di aver acquisito a titolo temporaneo (annuale)Football Club, i diritti alle prestazioni sportive di Gabriel, 22enne portiere nato in provincia di Firenze, che si è legato al club biancorosso con un accordo annuale, ovvero sino al 30 giugno 2022.è ...

