Tuttosport: Ronaldo è tornato alla Continassa, ma non è parso al massimo dell’entusiasmo (Di martedì 27 luglio 2021) Ieri Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi con la Juve, alla Continassa. Secondo Tuttosport, però, il campione portoghese non è parso al massimo dell’entusiasmo. CR7 sa bene quanto conti la comunicazione. Strano che non abbia assunto un atteggiamento diverso. Tuttosport scrive: “Certo, se il cosiddetto linguaggio del corpo non mente, ieri Ronaldo non è parso al massimo dell’entusiasmo. Le telecamere e gli obiettivi non hanno catturato nemmeno un sorriso (anche in campo, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 luglio 2021) Ieri Cristianoad allenarsi con la Juve,. Secondo, però, il campione portoghese non èal. CR7 sa bene quanto conti la comunicazione. Strano che non abbia assunto un atteggiamento diverso.scrive: “Certo, se il cosiddetto linguaggio del corpo non mente, ierinon èal. Le telecamere e gli obiettivi non hanno catturato nemmeno un sorriso (anche in campo, ...

Advertising

martell95840884 : @tuttosport Ma dipende cosa? Se va via Ronaldo lo sostituiamo con un ragazzo di 19 anni dall’esorbitante valore di 5ml? - napolista : Atteggiamento professionale ma non gioviale. Non un sorriso. Ed è strano per uno come CR7, così attento alla comuni… - SiamoPartenopei : PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Ronaldo, un gran bagno di Juve” - infoitsport : Tuttosport in apertura: 'Ronaldo, un gran bagno di Juve'. Super accoglienza dei tifosi a CR7 - tuttoatalanta : Tuttosport in apertura: 'Ronaldo, un gran bagno di Juve'. Super accoglienza dei tifosi a CR7… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Ronaldo Calciomercato Juve: Kaio Jorge o Gabriel Jesus, dipende da Ronaldo Tre proposte, tutte valide. Anche perché il 31 dicembre Kaio Jorge potrà svincolarsi e salutare a parametro zero. Una situazione che il Santos vuole evitare a ogni costo, per non perdere il giocatore ...

TuttoSport, Fenomeni! ... TuttoSport TuttosportLa rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, martedì 27 luglio 2021, di 'TuttoSport': Fenomeni!Un gran bagno di ...

Cristiano Ronaldo è tornato: il messaggio lanciato sui social Tuttosport Tuttosport: Ronaldo è tornato alla Continassa, ma non è parso al massimo dell’entusiasmo Ieri Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi con la Juve, alla Continassa. Secondo Tuttosport, però, il campione portoghese non è parso al massimo dell’entusiasmo. CR7 sa bene quanto conti la comunic ...

Juventus, Ronaldo al lavoro: ma il PSG non molla Sotto gli ordini di Allegri e dopo aver completato visite mediche e sessione d’autografi, è ripartita la stagione del portoghese tra parte atletica e lavoro con il pallone. Eppure, secondo Il Corriere ...

Tre proposte, tutte valide. Anche perché il 31 dicembre Kaio Jorge potrà svincolarsi e salutare a parametro zero. Una situazione che il Santos vuole evitare a ogni costo, per non perdere il giocatore ......TuttosportLa rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, martedì 27 luglio 2021, di '': Fenomeni!Un gran bagno di ...Ieri Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi con la Juve, alla Continassa. Secondo Tuttosport, però, il campione portoghese non è parso al massimo dell’entusiasmo. CR7 sa bene quanto conti la comunic ...Sotto gli ordini di Allegri e dopo aver completato visite mediche e sessione d’autografi, è ripartita la stagione del portoghese tra parte atletica e lavoro con il pallone. Eppure, secondo Il Corriere ...