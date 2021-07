Advertising

raggingkey : Tunisia: cooperante,crisi Covid più grave di quella politica - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Tunisia: cooperante,crisi Covid più grave di quella politica -

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia cooperante

Agenzia ANSA

... Emanuele Gobbi Frattini,dell'Avsi, da anni responsabile dei progetti di questa ong in. L'Avsi lavora qui a sostegno delle madri sole e nei quartieri a rischio per togliere i ...Una decisione che può essere interpretata come un tentativo di silenziare le voci critiche in. Leggi Anche Afghanistan, illocale abbandonato dall'Italia coi Talebani alle porte: '...E' più preoccupato della crisi sanitaria creata dal Covid che dalla situazione politica che si è venuta a creare negli ultimi giorni, Emanuele Gobbi Frattini, cooperante dell'Avsi, da anni responsabil ...Incontri a Tripoli, Algeri e Rabat. Gli Stati Uniti cercano di spingere l'assistenza alla stabilizzazione in Libia, orientata a un quadro regionale più ampio, in cui Washington pensa al mantenimento d ...