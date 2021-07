Sylvester Stallone | Ogni mio film ormai può essere l' ultimo

(Di martedì 27 luglio 2021) In un'intervista dei giorni scorsiha spiegato che oggi lavora più duramente che mai visto chesuo nuovopuòl', durante una recente intervista di William Mullally, ha parlato della sua carriera, di come è cambiato nel corso degli anni e di quanto tende a lavorare sodo, adesso più che mai, durante le riprese di un, visto chesuo nuovo progetto puòl'. "Alla mia età, ...

Advertising

GabryMonto : RT @fabio_fazio_fax: Sylvester Stallone, Jason Statham e Mickey Rourke, alla premiere de 'I Mercenari'. ?????????????????? - WandaPardini : RT @fabio_fazio_fax: Sylvester Stallone, Jason Statham e Mickey Rourke, alla premiere de 'I Mercenari'. ?????????????????? - il_chaos : #Rocky dalla storia di #MuhammadAli alla narrazione del viaggio dell'eroe . . @RetwittL @Culture_Capture… - MarioGuglielmi : RT @fabio_fazio_fax: Sylvester Stallone, Jason Statham e Mickey Rourke, alla premiere de 'I Mercenari'. ?????????????????? - fabio_fazio_fax : Sylvester Stallone, Jason Statham e Mickey Rourke, alla premiere de 'I Mercenari'. ?????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Sylvester Stallone

... Mentre David Dastmalchian ha condiviso un disegno regalatogli da Peter Capaldi alla fine delle riprese: Infine, uno scatto dalla promozione con Cena eLa storiella del pulcino salvato da un coyote viene ripresa anche durante il film Assassins da. Per quanto la pellicola si rifà ai grandi film di Leone quali, Per un dollaro in più,...In un'intervista dei giorni scorsi Sylvester Stallone ha spiegato che oggi lavora più duramente che mai visto che ogni suo nuovo film può essere l'ultimo. Sylvester Stallone, durante una recente inter ...«I film ispirati ai fumetti rischiano di morire, come è successo ai film di guerra e ai western». James Gunn, ha un’opinione precisa sul genere cinematografico che ha segnato la moda dell’ultimo vente ...