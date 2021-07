Siria: raggiunto un accordo nella regione Daraa (Di martedì 27 luglio 2021) In Siria si è raggiunto un accordo a Daraa. La regione meridionale negli ultimi mesi è stata teatro di nuove tensioni. Ora, il governo di Damasco e il Comitato centrale del governatorato di Daraa hanno raggiunto un accordo per porre fine alle tensioni delle ultime settimane. Un quotidiano riporta che l’accordo è entrato in vigore Leggi su periodicodaily (Di martedì 27 luglio 2021) Insi èun. Lameridionale negli ultimi mesi è stata teatro di nuove tensioni. Ora, il governo di Damasco e il Comitato centrale del governatorato dihannounper porre fine alle tensioni delle ultime settimane. Un quotidiano riporta che l’è entrato in vigore

Ultime Notizie dalla rete : Siria raggiunto Nordafrica rovente. Tunisi e una crisi che ci riguarda ... rapidamente mutatasi, in Libia, in Egitto, in Siria, nello Yemen, nel cupo incendio che aveva ...politica al potere si assomma una disoccupazione al 20% a fronte di un piano vaccinale che ha raggiunto ...

TUNISIA/ 'Nessun colpo di Stato, il presidente Saied ha applicato la Costituzione' ... tanto che il partito di maggioranza, gli islamici di Ennahda, non avevano neanche raggiunto il 20%. Però quando c'era l'Isis moltissimi giovani tunisini sono andati a combattere in Siria. Da un punto ...

